Kinderbetreuung in Lörrach-Haagen: Eine Lösung für die Kinderbetreuung, die keinen Idealzustand herstellt

Politik bewertet

„Die Eltern sind sehr konstruktiv mit der Sache umgegangen“, lobte und dankte Margarete Kurfeß (Grüne). Dabei sei es nicht einfach für Eltern und Kinder. „Verständnis, dass es Angst und Frust auslöst“, zeigte Ulrike Krämer (CDU). Die Lehre aus der Sache sei, Verwaltung und betroffene Eltern müssten frühzeitig in solchen Problemlagen zusammenkommen. Gleichzeitig appellierte Krämer, die fünfgruppige evangelische Kita in Haagen so schnell als möglich zu eröffnen. Als mit Verspätung dann Gespräche mit den Eltern geführt wurden, seien diese konstruktiv gewesen, warb auch der Haagener Ortsvorsteher Horst Simon (SPD) für schnellere Gespräche in solchen Fällen – sowie, wie Krämer, für eine schnelle Eröffnung der neuen Gruppen.