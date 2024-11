Die Beitragserhöhungen in den Kindergärten in Steinen waren offenbar nur mit dem alten Elternbeirat besprochen worden. Der neue Elternbeirat habe davon nichts gewusst und sei auch dagegen, äußerte sich ein Mitglied des neuen Beirats in der Bürgerfragestunde des Gemeinderats. Für die Köchlin-Kindertagesstätte seien nun versuchsweise Unterschriften gesammelt worden. An nur drei Tagen hätten 130 Personen gegen die Erhöhung unterschrieben. Ein Gesamtelternbeirat werde sich darum kümmern, hieß es.