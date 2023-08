Kinderbetreuung in Steinen Vor allem Verwaltungsaufgaben belasten

In Zeiten des Fachkräftemangels dürften Verwaltungsaufgaben nicht die Kinderbetreuung beeinträchtigen – das wurde beim Besuch von Jonas Hoffmann, Landtagsabgeordneter für den Landkreis Lörrach, in der Köchlin-Kita deutlich, heißt es in einer Pressemitteilung des SPD-Politikers. Empfangen wurde Hoffmann von Bürgermeister Gunther Braun, SPD-Fraktionssprecher Rudolf Steck und SPD-Gemeinderätin Almut Steyer. In vielen Kindertageseinrichtungen ächzten pädagogische Fachkräfte über den Verwaltungsaufwand: Dokumentationen, Berichte, Konzepte – das koste Zeit, heißt es in der Pressemitteilung weiter.