Kinderbetreuung Krippe für Adelhausen

Bereits im Oktober des vergangenen Jahres hatte die Stadt Rheinfelden zwei Spielgruppen im Erdgeschoss des ehemaligen Lehrerhauses auf dem Dr.-Karl-Fritz-Platz eröffnet. Zehn Buben und Mädchen, vom ersten bis zum dritten Lebensjahr, werden dort betreut. Die Betreuung findet in der ersten Gruppe von Montag bis Mittwoch an insgesamt 15 Stunden und in der zweiten Gruppe donnerstags und freitags an zehn Stunden statt.

Das „Zwergehüsle“ ist eine Einrichtung der Stadt Rheinfelden. „Der Bedarf ist vorhanden und die Wohnung ist da“, freut sich Ortsvorsteherin Silvia Rütschle auf die neue Kinderkrippe. Zu diesem Thema passt auch die von der Stadt geplante Einrichtung eines „Wiesenkindergartens“. Beim Tagesordnungspunkt „Bekanntgaben“ erklärte Silvia Rütschle, dass es schön wäre, wenn der Wiesenkindergarten in Adelhausen platziert würde: „Wir schlagen zwei Grundstücke vor: am Seehaldenweg und Richtung Hohler-Hütte“. Thomas Kähny ergänzte: „Ich habe ein passendes Grundstück am Dreieck.“