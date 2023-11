Kinderbetreuung: SPD Herten will Druck machen

Rückblick

In seinem Jahresrückblick verwies Vorsitzender Nico Kiefer auf die erfolgreich abgeschlossenen Kanalarbeiten in der Bahnhof- und der Hauptstraße in Herten. Auch ging er auf die Sanierung des „Grabbestei“ ein.

Weniger schön sei jedoch, dass aktuell kein Geld für den Bau einer neuen Halle zur Verfügung stehe. Der angespannten finanziellen Situation der Stadt Rheinfelden falle auch die gewünschte Sanierung des Hauses Rabenfels zum Opfer. Dass der Rathausplatz nun neu geschaffen werden soll, begrüßte Kiefer. Toll seien die hohen Fördergelder für das Sanierungsprojekt.