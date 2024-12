Lörrach Lagerhalle an der Tumringer Straße brennt

Seit dem frühen Sonntagmorgen brennt in Lörrach eine Lagerhalle an der Tumringer Straße. Gegen 3 Uhr wurde der Brand gemeldet, beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Lagerhalle bereits in Vollbrand. Der Einsatz dauert noch an.