Kinderbuch-Klassiker Warum der Struwwelpeter unsterblich ist

Heute gibt es tausende Varianten der ursprünglichen Struwwelpeter-Geschichten: in unzähligen Sprachen und Dialekten, anders illustriert, als Satire, Gegenentwurf und für Propagandazwecke. Dass das Buch so langlebig und so wandelbar ist, liegt an seiner "Anschlussfähigkeit", sagt Beate Zekorn-von Bebenburg, die Leiterin des Frankfurter Struwwelpeter-Museums. "Alle die Geschichten lassen sich im Kern sehr gut auf die Gegenwart übertragen."

"Ikone der Rebellion"

Bei Hanns Guck-in-die Luft sieht der heutige Leser sofort Jugendliche mit dem Blick aufs Handy wie ferngesteuert durch die Stadt laufen.