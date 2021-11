Burghof Lörrach Kinderbuchmesse als Hybridveranstaltung

Die zweite, vielleicht noch größere Sensation, so Degenhardt, sei die leider nur virtuelle Lesung des Buchpreis-Gewinners Saša Stanišic. Er wird am Samstag um 11 Uhr aus Hamburg zugeschaltet sein und fantastische Abenteuergeschichten aus seinem druckfrischen Werk „Hey, hey, hey, Taxi!“ (ab vier Jahren) präsentieren.

Alle weiteren Lesungen mit Autoren, Oberbürgermeister Jörg Lutz, Burghof-Geschäftsführer Andrés Ibarra, Hans Schöpflin und dem Kinderbuchmesse-Team sind nur online abrufbar. „Es ist wichtig, sich rechtzeitig reinzuklicken“, betonte Degenhardt im Hinblick auf die Live-Streams. Doch auch die aufgezeichneten Videos sind aus Urheberrechtsgründen nur an den drei Messetagen verfügbar.

Angeboten im Freien

Passend zur Pandemie und dem diesjährigen Motto „Raus und los“ gibt es eine Vielzahl von Angeboten an der frischen Luft. Neben einem Literaturrätsel in der Innenstadt, das mit Hilfe der App Actionbound auf dem Smartphone gelöst werden kann, bietet der SAK am Freitag jeweils von 18 bis 19 Uhr „Geschichten am Feuer“ im SAK-Stadtteiltreff auf dem Salzert sowie „Lieder am Feuer“ im Alten Wasserwerk an. In Kooperation mit dem Trinationalen Umweltzentrum werden am Samstag und Sonntag Vogelexkursionen mit Start am Burghof durchgeführt.

Dank an Sponsoren

Zum Abschluss richtete Degenhardt einen „außerordentlichen Dank“ an die Sponsoren, von denen die meisten trotz Corona weiterhin eine verlässliche Unterstützung zugesagt hätten. Dies sind in erster Linie die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, die Schöpflin Stiftung und die Zahnarztpraxis Hans-Jürgen Weh. Letzterer lobte die Anpassungsfähigkeit des Messeteams in schwierigen Zeiten und zeigte sich begeistert von den neuen Angeboten, weshalb er sein Engagement gerne verlängere.

Auch Rainer Liebenow, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, dankte Degenhardt und ihren Mitstreitern für ihren Einsatz mit viel Fantasie und neuen Ideen. Die Sparkassenstiftung Jugend, Umwelt, Bildung werde die Messe gerne weiter mit „rund einem Euro pro Besucher“ unterstützen.

Stadt muss sparen

Als „Geschenk für die Stadt“ bezeichnete Lars Frick, städtischer Fachbereichsleiter Kultur und Tourismus, die dreitägige Veranstaltung. Aufgrund der aktuellen städtischen Haushaltslage müsse die Kommune ihr Engagement dennoch reduzieren: „Mir blutet da das Herz“, betonte Frick. Dieses Jahr ist die Stadt indes noch mit dem vollen Betrag dabei.

Degenhardt zeigte Verständnis für die Situation: „Auch andere zuverlässige Unterstützer mussten coronabedingt reduzieren.“ Sie warnte aber gleichzeitig vor den Folgen: „Wir sind darauf angewiesen, neue Fans zu begeistern, oder müssen als Konsequenz das Programm zurückfahren.“ Alle Informationen werden in den nächsten Tagen Stück für Stück auf www.burghof-leselust.com hinzugefügt. Das Vorprogramm in der Stadtbibliothek startet bereits am 13. November mit „ Philo-Mobil vor Ort“, einem Märchennachmittag am 16. November und einem Bilderbuch-Slam mit dem Freundeskreis der Stadtbibliothek am 19. November.