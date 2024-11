Kindergartenneubau: Erst kommt die Beratung, dann die Förderung

Wie Energieberater Peter Schorer berichtete, liegen erst seit kurzem die Grundlagen sowohl für die umfangreiche technische Bearbeitung als auch die Software für die sehr komplexen und detaillierten Berechnungen vor. Es sei aber immer noch ein hoher Aufwand, bis man durch sei, hat Schorer bei einer zweitägigen Weiterbildung speziell zum Förderprogramm erfahren.

Mehrkosten für Photovoltaik und Wärmepumpe zahlen sich aus

Gleichwohl rechne sich jetzt aus, dass beim Bau des neuen Kindergartens St. Martin von Anfang an auf eine nachhaltige Planung und Bauausführung geachtet wurde, so dass der Bau den Standard eines Effizienzhauses 40 erreiche – eine Grundvoraussetzung, um überhaupt an die Fördergelder zu gelangen.

Auf dem Dach wird eine Photovoltaikanlage angebracht. Foto: Beatrice Ehrlich

Die Mehrkosten etwa für Photovoltaik-Anlage und Wärmepumpe, die sich in sechs bis sieben Jahren amortisiert haben dürfte, würden zusätzlich günstige Bedingungen schaffen. So zeigte sich der Energieberater sicher, dass auch die detaillierte Analyse positiv ausfallen werde.