Kindermusical „Tarzan“: Durch die Wildnis zur Liebe

„Zwischen den Welten“ fühlt sich Tarzan „federleicht und tonnenschwer“. Gemeinsam der Gefahr – hier in Gestalt von Olivia Clayton – ins Auge zu sehen, schweißt bekanntlich zusammen – und so finden Tarzan und Jane zueinander und zu ihren Gefühlen. Tarzan hat nicht nur die Liebe, sondern auch seinen Platz in der Welt gefunden, denn: „Was durcheinandergeraten ist, lässt sich wieder sortieren.“

Die sieben Protagonisten, teilweise in Mehrfachrollen, lieferten eine akrobatische Choreographie, untermalt von atmosphärisch dichten Eigenkompositionen und einem beleuchtungsstarken Bühnenbild.