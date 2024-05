Rückblick: Seit 2014 steigen die Mitgliederzahlen; 239 waren es im Jahr 2023. Hinzu kommen 48 beitragsfreie Jugendmitglieder und 102 Mitarbeiter. In ihrem Rückblick auf das Jahr 2023 beschrieben die Projektleiterinnen Kirsten Trefzger, Claudia Böhmer, Anja Sethmann-Laudert und Geschäftsführerin Anna Homberg die Tätigkeiten und Leistungen des Ortsverbands. Im Fachdienst Kindertagespflege wurden 190 Kinder von 43 ausgebildeten Tagespflegepersonen betreut.

Beim Angebot „Familienpaten“ wurden 2023 von 42 Paten 71 Familien mit 149 Kindern in schwierigen Lebenslagen unterstützt. Des Weiteren wurden an 14 Schulen 205 Kinder bei ihren Hausaufgaben und in der Sprachförderung betreut. An den Kursen für angehende Babysitter nahmen 17 Jugendliche teil. „Eltern stärken!“, ein Angebot für Kindertageseinrichtungen und Grundschulen sowie die Ferienbetreuung „Wasser Wiese Ferienspaß“ waren weitere Projekte. Beratung per Telefon, E-Mail oder Chat, bietet das Kinder- und Jugendtelefon Schopfheim an; 116 111 ist die „Nummer gegen Kummer“.