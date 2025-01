Kindersendung: Die blaue Eminenz im Schatten der Maus: Der Elefant wird 50

Der Elefant sei dagegen ganz klar ein Kita-Kind, sagt Sistig. "Ihm passieren die Dinge." Er sei sehr sozial, sehr liebenswert, sehr naiv und offen. "Er geht unvoreingenommen durch die Welt", sagt sie. Auch eine gewisse Bodenständigkeit gehört zu seinem Charakter.

Zeitweise ließ Friedrich Streich den Rüsselträger auch mal aufrecht auf zwei Beinen laufen. "Das wurde dann aber wieder geändert, denn der Elefant ist auf vier Füßen sehr viel geerdeter", sagt Sistig.

An diesen Charakterzügen des Maus-Kumpels hat sich in all den Jahrzehnten nicht viel verändert. Nur sein Status wurde etwas angehoben. Obwohl es beim Einstieg arg knirschte, wurden die beiden Kinderstars bald unverbrüchliche Freunde. Aus dem kleinen Störenfried vom Anfang ist in den Geschichten zunehmend eine Figur auf Augenhöhe geworden. Auch wenn der Superstar-Status der Maus unangetastet bleibt. Niemand steht so bewundernswert souverän in der zweiten Reihe wie der Elefant.

Erst 2007 erfüllt sich sein Traum

Dass die Figur gut ankam, merkte der WDR an seiner Publikumspost. Im Juli 1975 informierte der Sender die Öffentlichkeit, dass die Maus den Elefanten "akzeptiert" habe - was wieder ein wenig nach Königshaus klingt. "Das liebevolle Miteinander und Gegeneinander wird nun ausgebaut", hieß es in der Bekanntmachung. Mittlerweile gibt es laut WDR 620 Spots aus der "Sendung mit der Maus". 359 davon seien mit dem Elefanten.

2007 erfüllte sich schließlich der Traum von einer eigenen Sendung. Es entstand "Die Sendung mit dem Elefanten", die ganz zu seinem Profil passt. Sie richtet sie an kleinere Kinder als die "Sendung mit der Maus". Heike Sistig ist die verantwortliche Redakteurin. Zum Jubiläum spendiert der WDR neben einigen anderen Aktionen eine Geburtstagsfolge (KiKA, 3. Januar, 6.55 Uhr; WDR Fernsehen, 4. Januar, 7.35 Uhr; ARD-Mediathek schon ab 2. Januar).

Erst 1987 bekamen Maus und Elefant noch eine weitere Freundin: eine gelbe Ente. Aber das ist noch einmal eine ganz andere Geschichte.