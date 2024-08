Kindertagespflege: Erfüllende Aufgabe mit gesellschaftlicher Relevanz

Für viele sei es die Freude daran, Familien zu unterstützen. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sei eine Motivation, Kindertagespflege zu Hause anzubieten. Die Betreuung der Kinder kann aber auch im Haushalt der Eltern oder in angemieteten Räumen stattfinden.

Einstieg möglich

Interessierte werden in einem kostenlosen Qualifizierungskurs vorbereitet, der Mitte September beim Kinderschutzbund in Schopfheim beginnt. Der Start in die neue Tätigkeit ist bereits ab November möglich, da der zweite Kursabschnitt praxisbegleitend stattfindet.

Infoveranstaltungen am Donnerstag, 29. August, 10.30 Uhr, in den Räumlichkeiten des KSB Schopfheim und am Montag, 9. September, 10 Uhr, im Familienzentrum Wunderfitz in Weil am Rhein

Weitere Infos zur Weiterbildung und Tätigkeit erhalten Interessierte auch Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr, telefonisch unter 07622/63929, per E-Mail kindertagespflege@kinderschutzbund-schopfheim.de oder im Downloadbereich auf www.kinderschutzbund-schopfheim.de