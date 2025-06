Kinderuni Schopfheim: Kinder dürfen sich wie Studenten fühlen

Harscher rechnet mit großem Andrang

„Ich bin sehr begeistert von der Idee bis zur Umsetzung und von diesem Herbstsemester“, freut sich Bürgermeister Dirk Harscher, Schirmherr des Projekts: „Das Programm ist sehr hochwertig mit absoluten Experten.“ Er gehe von einer großen Nachfrage und einem „vollen Haus“ aus. Ob die 40 bis 50 Plätze im angedachten IHK-Raum ausreichen würden, darüber war man sich dann nicht ganz so einig. Die Anmeldung ist ab sofort möglich. Bis zum Sommer könne man die Nachfrage abschätzen und wenn nötig nach alternativen Räumen suchen, so Nuiro. Das erste Semester sei ein Testballon. Ihr Ziel sei es aber schon, die Kinder-Uni fest in Schopfheim zu etablieren – in jedem Jahr soll es ein Herbstsemester geben. In den kommenden Jahren sollen Vorlesungen auch in Schönau oder Zell angeboten werden, so der Wunsch der VHS-Leiterin, da sich die VHS Wiesental eben auch räumlich breiter aufstelle .