Kino-Ausblick Das sind die Kino-Highlights 2025

"Captain America" und "Fantastic Four": Neue Marvel-Filme

2024 kam nach jüngsten Misserfolgen nur ein Kinofilm des Marvel Cinematic Universe (MCU) heraus - das soll sich 2025 wieder ändern. Mit "Captain America: Brave New World" erscheint der vierte Teil der "Captain America"-Marvel-Filmreihe. Anthony Mackie verkörpert die Titelrolle - und auch Harrison Ford ist dabei. Kinostart soll im Februar sein. Für Juli ist dann der Start des Marvel-Films "The Fantastic Four: First Steps" geplant. Teil der prominenten Besetzung sind Pedro Pascal und Vanessa Kirby.

"Das Kanu des Manitu" von und mit Bully Herbig

Vor über 20 Jahren wurde "Der Schuh des Manitu" zu einem der erfolgreichsten deutschen Filme. Da ist es fast verwunderlich, dass es so lange gedauert hat, bis Regisseur Michael (Bully) Herbig sich an eine Fortsetzung wagt. Am 14. August kommt mit "Das Kanu des Manitu" Teil zwei heraus. Christian Tramitz und Rick Kavanian sind erneut dabei. Spannend wird, wie Herbig im Jahr 2025 die Rolle des "Abahachi"-Häuptlings verkörpert - wo doch inzwischen viel sensibler über die Darstellung von Indigenen nachgedacht wird.

Biopic "Michael" mit Jaafar Jackson

Es ist das erste Biopic über den "King of Pop", das in den Kinos anläuft: "Michael", der neue Film von Antoine Fuqua. Besonders bewegend: Michael Jackson (1958-2009) wird darin von seinem Neffen, dem 1996 geborenen Jaafar Jackson, verkörpert. Der Film, der von Jacksons bewegtem Leben und seiner Musikkarriere handelt, soll voraussichtlich im Oktober im Kino starten.

"F1": Formel-1-Film mit Brad Pitt und Javier Bardem

Seit längerem schon taucht Brad Pitt immer wieder bei Formel-1-Rennen auf - eine Einstimmung auf seinen neuen Actionfilm "F1", der im Juni in die Kinos kommen soll. Pitt spielt in dem Blockbuster von Joseph Kosinski einen ehemaligen Formel-1-Piloten, der als Mentor zurückkehrt. Javier Bardem gehört ebenfalls zur Besetzung. Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat an dem Film, der teilweise während der Rennwochenenden gedreht wurde, als Berater und Co-Produzent mitgearbeitet.

Ein neuer "Avatar", ein zweiter "Wicked": Weitere Highlights

Die Liste der Kino-Höhepunkte ließe sich noch länger fortführen. Filmfans freuen sich zum Beispiel auf das Erotikdrama "Babygirl" mit Nicole Kidman (Kinostart 30. Januar).

Zu den vielen weiteren Highlights gehört der dritte Film in James Camerons "Avatar"-Reihe, der wohl im Dezember anläuft: "Avatar: Fire and Ash". Zum Ende des Jahres dürfte außerdem der zweite Teil des gefeierten Musical-Blockbusters "Wicked" kommen. Auch ein neuer "Mission: Impossible" mit Tom Cruise ist geplant. Der achte Teil der Reihe, "Mission: Impossible - The Final Reckoning", startet im Mai. Action-Fans können sich außerdem auf "Karate Kid: Legends" mit Ralph Macchio und Jackie Chan freuen.