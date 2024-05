Los Angeles - Die Star-Besetzung für den lange geplanten "Fantastic Four"-Film aus dem Marvel-Comic-Universum wächst weiter an. Die US-Schauspielerin Natasha Lyonne (45), bekannt aus Filmen und Serien wie "Irresistible - Unwiderstehlich", "Orange Is The New Black" und "Matrjoschka", soll in dem Superheldenfilm eine Rolle übernehmen, wie US-Branchenblätter berichteten.