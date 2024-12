Kino Kandern: Leichtigkeit, Optimismus und Tiefgang

Das Kino Kandern hat noch mehr vor. Der Wohlfühlfilm aus Skandinavien „Weihnachten in der Schustergasse“ wird für Familien an zwei Sonntagen ab 15 Uhr gezeigt. Die Komödie „Zwei zu Eins“ läuft am zweiten Weihnachtstag. Am 28. Dezember ab 15 Uhr lädt das Kino zum Klassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ ein. Zuschauer zahlen an diesem Nachmittag nur fünf Euro Eintritt, heißt es. Für Blockbusterfans gibt es am 27. Dezember den Streifen „Gladiator II“.