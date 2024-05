Über eine mysteriöse Bekanntschaft geraten sie in eine Unterwelt von Glamour, Genuss und Gewalt, wie die Produzenten laut der Branchenblätter "Hollywood Reporter" und "Variety" mitteilten. Regie führt der Kanadier Panos Cosmatos, der zuvor Nicolas Cage für den Horror-Film "Mandy" (2018) vor die Kamera holte.

"Flesh of the Gods" werde die Zuschauer auf eine Spritztour "in das glitzernde Herz der Hölle" mitnehmen, sagte Cosmatos in einer Mitteilung. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Jahr anlaufen. Das Skript stammt von Andrew Kevin Walker, der die Drehbücher für brutale Thriller wie "Sieben" (1995) oder "Der Killer" (2023) lieferte.