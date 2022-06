Kino Tom Cruise dankt Fans: Kassenrekord für "Top Gun: Maverick"

"Ich danke allen, die Top Gun: Maverick gesehen und damit zu einem historischen Startwochenende verholfen haben", schrieb der 59-jährige Hollywood-Star auf Twitter. "Der größte Kinostart am Memorial Wochenende aller Zeiten", hieß es auf Twitter-Seite des Films mit Verweis auf 300 Millionen Dollar Einnahmen weltweit am Premieren-Wochenende.

Allein in Nordamerika spielte der Film am langen Memorial-Feiertagswochenende in vier Tagen über 160 Millionen Dollar ein. "Top Gun: Maverick" schlug damit den bisherigen Rekordhalter "Pirates of the Caribbean – Am Ende der Welt", der 2007 in diesem Zeitraum 153 Millionen Dollar in die Kassen gebracht hatte.