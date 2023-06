Kinopremieren Tom Cruise wirbt für "Barbie", "Indy" und "Oppenheimer"

Die "Barbie"-Macher reagierten mit Witz auf den Tweet des Action-Stars. "Auch wir machen unsere eigenen Stunts", schrieben sie mit einem zwinkernden Emoji zu einem kurzen Video, in dem Barbie auf hohen Absätzen von einem Dach springt. "Du machst Stunts auf Absätzen, Agentin Barbie? Imponierend", ulkte "Mission: Impossible" auf Twitter. Cruise spielt in "Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil Eins" abermals die Rolle des Superagenten Ethan Hunt. Der Film läuft am 12. Juli in den US-Kinos an, in Deutschland am Tag danach.