Bigband-Sound im Kirchenschiff: Am kommenden Sonntag, 23. Februar, werden ab 10 Uhr Mitglieder der Bonds Big Band den Gottesdienst in der Alt-Weiler Kirche musikalisch gestalten. Unter der Leitung von Christian Leitherer werden nicht nur die Gemeindelieder begleitet, sondern es werden auch Spirituals und Popsongs wie etwa „Go down Moses“ und „I will follow him“ zu hören sein. Alle sind dazu eingeladen. Die Predigt hält Pfarrer Michael Hoffmann.