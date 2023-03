Kirche Betroffenenbeirat zu Studie: Menschenverachtendes Verhalten

Abermals werde mit aller Härte und Deutlichkeit klar, dass sich hinter der sexualisierten Gewalt in der katholischen Kirche keine zufällige Ansammlung von schändlich handelnden Einzeltätern verberge, so Johannes Norpoth, Sprecher des Betroffenenbeirats bei der Deutschen Bischofskonferenz. Er sprach in einer schriftlichen Stellungnahme vor der Synodalversammlung von menschenverachtendem Verhalten der Führungsriege, die durch die bisher veröffentlichen Missbrauchsstudien offengelegt worden seien.

Auch die Mainzer Studie zeige erneut deutlich auf, dass nicht nur die Täter, sondern auch Verantwortliche und insbesondere Bischöfe unfassbare Schuld auf sich geladen hätten, auch Kardinal Lehmann, langjähriger Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz und für viele Inbegriff einer dem Menschen zugewandten Kirche, so Norpoth. "Die Mainzer Studie belegt einen weiteren, hässlichen Wesenszug dieses Bischofs. Damit wird - mit Recht - erneut ein namhafter Vertreter des deutschen Episkopats von seinem Sockel als Vorbild für mehr als eine Generation von Theologen und Klerikern gestoßen. Es dürfte nicht der letzte Sockel sein, der in diesem Jahr frei wird."