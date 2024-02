Kirche: Bischof Bätzing will Konflikt mit Rom ausräumen

Kirchenmitarbeitern wurde klargemacht, dass sie mit solch einem Denken keine Zukunft in der Kirche haben: "Die Verbreitung rechtsextremer Parolen - dazu gehören insbesondere Rassismus und Antisemitismus - ist überdies mit einem haupt- oder ehrenamtlichen Dienst in der Kirche unvereinbar", steht in dem Dokument.

Die Bischöfe wenden sich aber auch an die gesamte Bevölkerung: "Wir appellieren an unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger, auch an jene, die unseren Glauben nicht teilen, die politischen Angebote von Rechtsaußen abzulehnen und zurückzuweisen. Wer in einer freiheitlichen und demokratischen Gesellschaft leben will, kann in diesem Gedankengut keine Heimat finden."

Haltung zur AfD

Konkret benennen die Bischöfe auch die AfD. In der Vergangenheit hatte es auch unter den Bischöfen unterschiedliche Positionen zu der Partei gegeben. So hatte der Augsburger Bischof Bertram Meier vor der Landtagswahl in Bayern im Herbst 2023 Irritationen ausgelöst, als er sich in einem Interview für einen differenzierten Umgang mit AfD-Mitgliedern in der Kirche ausgesprochen hatte.

Bätzing stellte nun klar: "Eine solche Partei zu wählen bedeutet, sich gegen die Grundwerte des menschlichen Zusammenlebens und der Demokratie in unserem Land zu stellen." Es gehe den Bischöfen aber auch darum, weiterhin mit den Menschen im Dialog zu bleiben, "die sich für solche extremistische Botschaften empfänglich zeigen".