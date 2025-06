Kirche: Die Sehnsucht nach Frieden

Am Sonntag feierten die katholischen Gemeinden St. Peter und Paul aus Weil am Rhein und St. Maria aus Haltingen gemeinsam einen festlichen Fronleichnamsgottesdienst. Zuvor trafen sich die Gemeindemitglieder im Rahmen eines Sternmarsches in der August-Baur-Straße. Dann ging es auf die Grünfläche zwischen dem Gemeindehaus und dem Kindergarten Don Bosco.