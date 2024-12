Kirche im Wandel: Angelika Walliser aus Haltingen übernimmt Verantwortung

Schwerpunkt Finanzen

„Das ist eine Arbeit, bei der man wirklich etwas bewirken kann“, ist sie überzeugt. Ein Schwerpunkt der studierten Diplom-Finanzwirtin sind seit jeher die Finanzen. Sie gehört dem Finanzausschuss der Synode an. Der verantwortungsvolle Umgang mit den der Gemeindeleitung anvertrauten Geldern ist ihr wichtig. „Das ist kein Füllhorn, das man ausschütten kann.“ Ein großes Glück sei, dass die Kirchengemeinde in Haltingen keines ihrer Gebäude aufgeben müsse, sagt sie mit Blick auf die räumliche Umstrukturierung, die zur Zeit in der Kirche im Gang ist. Kirche und Pfarrhaus gehören dem Land Baden-Württemberg, und das Gemeindehaus aus den 1960er-Jahren sei so gut belegt, dass seine Existenz von den kirchlichen Entscheidungsträgern nicht in Frage gestellt werde. Das Haus sei jeden Tag belegt. Neben kirchlichen Gruppen und den Scouts des CVJM treffen sich dort auch der Gesangverein, die Rheuma-Liga, eine Yoga-Gruppe und viele andere.