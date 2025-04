Gemeinsam mit Gleichgesinnten und dem Fahrrad – gerne auch dem E-bike – unterwegs sein, heißt es bei der Fahrrad-Bibel-Tour am Donnerstag, 29., und Freitag, 30. Mai. Entlang der jeweils 60 bis 70 Kilometer langen Strecke besteht die Möglichkeit, sich in Gesprächsrunden über eine Bibelstelle zum Thema „Mutig – Stark – Beherzt“ auszutauschen, heißt es in einer Ankündigung der katholischen Kirchengemeinde.