Kirche in Weil am Rhein: „Nur im Netzwerk können wir Gutes für die Gesellschaft erreichen“

Meine Pfarrstelle hier hat bewusst einen besonderen Schwerpunkt in der Quartiersarbeit, in der Arbeit als interkulturelle Kirche und dem Zusammenleben. Meine Aufgabe hier ist nicht die traditionelle eines Pfarrers – dafür ist weiterhin zum Teil meine Kollegin Johanna Pähler zuständig –, sondern jene, eine Netzwerk aufzubauen.

Die Friedenskirche in Friedlingen ist ein neuer Wirkungsort für Pfarrer Luca Ghiretti, mehr noch aber das Quartier rund um die Kirche herum. Foto: Beatrice Ehrlich

Mit einigen Akteuren habe ich bereits Kontakt aufgenommen: dem Mehrgenerationenhaus, dem Quartierstreff, der Schule, der Freikirche „Living Hope“ und dem Jugendzentrum „La Loona“. Aus diesen Kontakten heraus entwickeln sich langsam Projekte.

Wie gehen Sie konkret vor?

Die erste Zeit habe ich dafür aufgewendet, Beziehungen zu schaffen. Mir war von vorneherein klar: Ich komme nicht mit einem Plan. Es muss alles „von unten kommen“. Ich sehe als meine Aufgabe, interreligiöse Begegnungen zu ermöglichen und den Dialog zu pflegen in einem sehr heterogenen Umfeld. Etwa in einem Jahr kann ich mehr darüber sagen, wie das klappt.

Wie haben Sie zum Pfarrberuf gefunden?

Ich komme aus einer katholischen Familie aus der Nähe von Parma in der Po-Ebene, einer nach dem Zweiten Weltkrieg stark kommunistisch geprägten, „Roten“ Region. Kennen Sie Don Camillo und Peppone? Die eine Seite hat meine Großmutter mit ihrem starken Glauben vertreten, die andere, die politische Seite, mein Großvater. Am Ende der Schulzeit konnte ich mit der Kirche nicht mehr viel anfangen und habe mich für ein Jurastudium entschieden, dass ich mit Examen und einem Rechtsreferendariat abgeschlossen habe. Doch schon während meines Studiums kam ich über soziales Engagement der Kirche wieder näher, allerdings eher der evangelischen Kirche. Freiheit und Interkulturalität waren die Aspekte, die mich angezogen haben. Und so habe ich mich zum Studium der evangelischen Theologie in Rom entschlossen. Damals hatte ich bereits angefangen, eine Doktorarbeit in Verfassungsrecht zu schreiben.

Was motiviert Sie in Ihrem Tun?

Ich fühle mich berufen, meine Gaben in eine bestimmte Richtung einzusetzen. Beziehungen unter den Menschen und die politische Dimension des Glaubens sind mir ungeheuer wichtig. In die Gesellschaft hineinzuwirken, nicht ich allein, sondern als Gruppe.

Wie kamen Sie ins Dreiländereck?

Ich lernte zunächst in Heidelberg Deutsch und absolvierte im Anschluss ein Vikariat in Freiburg. So kam ich nach Lörrach, wo ich meinen Probedienst in vier verschiedenen Gemeinden absolviert habe. Ich wollte sehen: Was bedeutet das, hier Pfarrer zu sein? Dann wurde ich Pfarrer in Tüllingen. Ein großes Glück. An der Universität Basel ergab sich später die Möglichkeit, eine Doktorarbeit zu machen in praktischer Theologie. Das Thema hat perfekt zu mir gepasst: Konvivialität in super-diversen Gemeinschaften. Nun bin ich zurück, und kann meine Erkenntnisse einfließen lassen. Eines aber habe ich aufgegeben, nämlich auf die Frage zu antworten: Was hast Du vor? Heute schaue ich ganz offen in die Zukunft und sage: Ich vertraue Gott!

Zur Person: Luca Ghiretti (47) ist Stadtteilpfarrer in Weil-Friedlingen, Beauftragter des Kirchenbezirks Markgräflerland für Migration und Flucht sowie Bezirksdiakoniepfarrer. Er lebt in Lörrach-Stetten.

Am 29. Juni, 10 Uhr, wird er beim Eröffnungsgottesdienst der Woche der Diakonie in der Stadtkirche in Schopfheim in sein Amt eingeführt.