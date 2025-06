Die gemeinsamen Planungen waren voller Vorfreude und fantasievoll, die Lieder schön, der Brunnen geputzt, Elektrik vorhanden, die Täuflinge hübsch angezogen, heißt es in einer Mitteilung der Kirchengemeinde Auggen-Schliengen. Doch statt strahlendem Sonnenschein wie am Pfingstmontag hatte die Sonne sich entschieden, am Pfingstsonntag nicht zu erscheinen, stattdessen gab es Regengüsse und 13 Grad. So fiel die Entscheidung, statt im Brunnen bei Schloss Entenstein in Schliengen doch lieber in der Prälat-Hebel-Kirche die Taufen zu feiern. So wurde viel improvisiert und gelacht, doch am Ende waren sich alle einig: Die Taufe war schön – trotz allem, heißt es.