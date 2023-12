Kirche: Ob echt oder nicht: Der Kalender der schönen Priester

Tatsächlich ahnten viele wohl schon von Anfang an, dass in dem Kalender nicht alles ist wie es scheint. Bereits vor einigen Jahren kam heraus, dass es sich beim "März-Priester" - ein Mann in vollem Ornat - um einen Immobilienmakler aus Spanien handelt. Auch bei dem Mann auf dem Titel hatten viele Zweifel. Zwischenzeitlich kursierten Gerüchte, er habe dem Zölibat entsagt und geheiratet oder er sei an Drogen gestorben. Galizia geht es gut. Manche Priester sind aber auch echt: Der "August" beispielsweise, ein Pfarrer aus Polen.

Der Vatikan hatte bislang all die Jahre nichts gegen den "Calendario Romano" einzuwenden. Vonseiten der Kirche wird allenfalls betont, dass es sich um eine "individuelle Initiative" handele. Acht Euro kostet der Kalender aktuell. Jahr für Jahr gehen in Rom davon Zehntausende weg, stets in Plastik eingeschweißt. Der Besitzer eines Souvenirstands mit Petersdom-Blick sagt: "Die Kalender mit dem aktuellen Papst verkaufen sich am besten. Aber die schönen Priester sind ein Dauerbrenner."

Die "Nonnen"-Ausgabe verkaufte sich nicht

Die Geschäfte laufen jedenfalls so gut, dass Kalendermacher Pazzi keinesfalls ans Aufhören denkt. Auch fürs "Heilige Jahr" 2025, wenn besonders viele Besucher in Rom erwartet werden, will er wieder einen herausbringen. Inzwischen gibt es den "Calendario Romano" auch im Internet. Im Prinzip blieb er über all die Jahre unverändert, was man beispielsweise an der Frisurenmode sieht. Manchmal bekommt der Fotograf sogar Anfragen von echten Priestern, die gern dabei wären: Der "August-Priester" aus Polen hat es so in den Kalender geschafft.

Angesichts des großen Erfolgs mit den Priestern - ob echt oder nicht - hatte sich Pazzi zwischenzeitlich auch einmal an einem Kalender mit Nonnen versucht. Die Frauen-Ausgabe verkaufte sich aber nicht besonders gut. Das Experiment war dann gleich wieder vorbei.