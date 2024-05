In Zahlen heißt das: Ende 2022 lebten nach Angaben der Deutschen Bischofskonferenz in den ostdeutschen Bundesländern und Berlin rund 800.000 der deutschlandweit knapp 20,9 Millionen Katholiken. Ihr Anteil an der Bevölkerung im jeweiligen Bundesland reichte von 3,1 Prozent in Sachsen-Anhalt bis hin zu 7,5 Prozent in Berlin. Etwas höher sind die Zahlen der Evangelischen Kirche (EKD) im Osten. Ende 2022 lebten etwa 2,3 Millionen der bundesweit rund 19,2 Millionen Kirchenmitglieder in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Mit 10,6 Prozent fiel ihr Bevölkerungsanteil in Sachsen-Anhalt am geringsten und mit 18,7 Prozent in Thüringen am höchsten aus. Das heißt aber immer noch: Mehr als acht von zehn Menschen sind raus.