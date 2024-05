Erfurt - Vor seinem Auftritt beim Deutschen Katholikentag hat Bundeskanzler Olaf Scholz an die Menschen im Land appelliert, die Demokratie zu schützen. Das von der Ampel-Koalition geplante Gesetz zur Demokratieförderung sei wichtig und werde auch verabschiedet, sagte Scholz bei einem Bürgergespräch der "Thüringer Allgemeinen" in Erfurt. "Aber am Ende müssen wir Demokratie als Bürgerinnen und Bürger schon immer selbst verteidigen."