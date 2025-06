Kirche: Viel Lob für den scheidenden Pfarrer

Am Anfang seiner kirchlichen Laufbahn kam Ralf Otterbach aus dem Ruhrgebiet „zum Studieren in den Süden“. Nach dem Lehrvikariat in Wehr bei Pfarrer Hans-Martin Steffe folgte das Pfarrvikariat in Helmsheim bei Bruchsal. Danach wirkte Otterbach als Pfarrer bis 1999 in der Gemeinde Mudau im Regierungsbezirk Karlsruhe. Die nächste Pfarrstation war Waghäusel im Landkreis Rottweil. Im Eggenertal und in Feldberg habe er seine „Traumpfarrstelle“ gefunden, sagte Schmid-Hornisch. Otterbach haben einiges verändert und die Gottesdienste weniger liturgisch und mehr locker und vielfältig gestaltet. Die Aktion „Kirchen-Kaffee“ habe dazu beigetragen, die Zahl der Gottesdienstbesucher „in die Höhe zu treiben“.