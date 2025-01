Kirchenchor Binzen: Musiker haben „keine Angst vor den Noten“

Beim Probenbesuch staunt man nur so: Die 35 Sängerinnen und Sänger nehmen einen Plastikschlauch in den Mund und blubbern damit in einer Wasserflasche. Diese besondere Stimmübung hat Wirkung und soll die Stimme flexibler und geschmeidiger machen. Kohut wendet sie gerne an, denn dieser Trick bringe auch eine belegte Stimme gleich in Schwung und das ganze Gemeindehaus zum Vibrieren.

Die Methode funktioniert

Die in Grenzach-Wyhlen lebende Absolventin der Krakauer Musikakademie, die von Haus aus Oboistin ist, sich dann im Studium an der Musikhochschule Basel auf Chorleitung spezialisierte und ihr Diplom machte, hat die Methode selbst ausprobiert und sagt: „Sie funktioniert“. Mit dem Blubberschlauch „beglückt“ Kohut alle ihre Chöre, die sie zur Zeit in der Region leitet. Neben dem jüngst dazugekommenen Binzener Chor sind das seit zehn Jahren der Singkreis Ötlingen, das Vokalensemble Heinrich Schütz in Basel, ein eher solistisches Ensemble, mit dem sie Alte und Neue Musik macht, und der Cäcilien-Kirchenchor in Welschenrohr (Schweiz).