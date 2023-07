Kirchengemeinde an der Kleinen Wiese Klettergerüst für Kinder in Endeburger Kirche

Pfarrer Arno Knebel hat in der Gemeindeversammlung in Hofen die künftige Funktion der Gotteshäuser in Endenburg und in Hofen informiert. Die Kirche in Endenburg soll den Plänen der Evangelischen Kirchengemeinde an der Kleinen Wiese zufolge eine Kinderkirche werden. Ein Klettergerüst soll aufgestellt, die Küche soll modernisiert und ausgebaut und eine zeitgemäße und behindertengerechte, sanitäre Anlage soll geschaffen werden. Auch Familiengottesdienste könnten in ihr gefeiert werden. „Man kann die Kirche zudem als Eventkirche mieten“, fügte Knebel hinzu.