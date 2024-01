Kirchengemeinde An der Kleinen Wiese: Prägten die Kirchengemeinde

Wunsch nach Frieden

Das von Dietrich Bonhoeffer in größter Anfechtung geschriebene Lied „Von guten Mächten“ rührte an und lud zum Mitsingen ein. Der Wunsch nach Frieden und das Vertrauen auf Wunder in „Lass Frieden werden“ und „Wunder geschehen“ rundeten den spirituellen Teil des Abends ab. Zwei weitere Auftritte des Trios folgten beim Gottesdienst in Hofen und dem Kindergottesdienst.