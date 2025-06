Kirchengemeinde Eggenertal: Pfarrstelle ab Juli vakant

Die offizielle Verabschiedung von Pfarrer Ralf Otterbach findet am 22. Juni, ab 15 Uhr, in der Niedereggener Kirche statt. Ende des Monats tritt er in den Ruhestand. Wie es mit der Pfarrstelle für das Eggenertal/Feldberg dann weitergeht, ist derweil ungewiss. Ein Nachfolger ist nicht in Sicht.