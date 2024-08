Kirchengemeinde Schopfheim: Frauenarbeit liegt Ursula Schmitthenner am Herzen

In Freiburg kennengelernt

In Freiburg lernte sie auch ihren Ehemann kennen. Bei beiden hat es schnell „gefunkt“, man wußte gleich, dass man zusammenpasst. Martin Schmitthenner war damals Pfarrer in Appenweier, sie übernahm eine Tätigkeit als Jugendreferentin in Offenburg. Innerhalb eines Jahres heirateten die beiden. Ursula Schmitthenner erinnert sich: „Gemeinsam haben wir das Pfarrhaus in Appenweier aufgebaut. Aber eine klassische Pfarrersfrau war ich nie.“ Es blieb jedoch Zeit für die Leitung der Jungschar, für Kindergottesdienste und den Start der kirchlichen Frauenarbeit, die ihr als Feministin besonders am Herzen lag. Nebenbei schloss sie eine Prädikanten-Ausbildung ab. Nach zehn Jahren war es wieder an der Zeit, in eine neue Gemeinde zu wechseln und so ging es im Jahr 2005 weiter nach Buchheim. Dort engagierte sie sich in Frauentreffs, die Kirche wurde renoviert, ein Förderverein gebildet.