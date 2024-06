Kirchenmusik in Schopfheim: Sommerfestival bespielt „Klang & Raum“

Orgelkonzerte das Rückgrat

Das Rückgrat des Sommerfestivals sind nach wie vor die Orgelkonzerte in der Stadtkirche, die erstmals eine Stunde früher starten, bereits um 19 Uhr, was dem Publikum entgegen kommen soll. In dieser Reihe verdient besonders das Recital von Carsten Klomp erhöhte Aufmerksamkeit. Unter der Überschrift „Klingende Architektur“ wird der ehemalige Landeskantor am 4. Juli den dritten Teil der „Clavierübung“ von Johann Sebastian Bach, auch bekannt unter dem Beinamen Orgelmesse, beleuchten – aber nicht vollständig, sondern in Auszügen: ein komplexes Werk, ebenso herausragend wie herausfordernd. Klomp ist der ideale Interpret dafür, weil er nicht nur musikalisch farbig spielt, sondern ebenso gut erzählen kann. Und er wird das Stück auch erläutern.