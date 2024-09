Kirchensperrung in Grenzach: 4,50 Meter lange Risse in den Balken entdeckt

Bei vorsorglichen Gebäudeuntersuchungen, die infolge des Einsturzes des Dachs einer Kirche in Kassel bistumsweit stattgefunden haben, sind in der Kirche St. Michael in Grenzach Schäden festgestellt worden, die die statische Sicherheit des Gotteshauses gefährden. Die Kirche und der darunter befindliche Pfarrsaal sind daher seit Dienstagabend geschlossen (wir berichteten ausführlich). Wie das Erzbischöfliche Ordinariat Freiburg nun weiter präzisiert, handelt es sich bei den in St. Michael festgestellten Schäden um Risse in den Längsbalken des Kirchendachs. Diese hätten eine Länge von bis zu 4,50 Meter, wie Pressesprecher Michael Hertl mitteilt. Für die katholische Kirche in Grenzach bestehe daher Einsturzgefahr.