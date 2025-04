Kirschblüte in Washington "Beste Fotobombe ever": Obama spaziert durchs Blütenbild

"Guckt mal, wer auf unserem Bild für unser Familien-Kirschblüten-Fotoshooting vorbeigeschlendert ist!", heißt es im Instagram-Post von Portia Moore zu einem Foto, das ihre beiden Kinder unter den in voller Blüte stehenden Bäumen am Wasserbecken Tidal Basin unweit des Washington Monuments zeigt. Im Hintergrund der berühmte Obelisk, aber nicht nur der: Trotz Basecap und Brille gut erkennbar, läuft der 44. Präsident der Vereinigten Staaten durchs Bild. "Das ist eine denkwürdige Geschichte, und das Bild wird ein Familienerbstück (im wahrsten Sinne des Wortes)", schrieb die Mutter in ihrem Instagram-Post. Mehrere US-Medien hatten darüber berichtet.

Liebe Grüße vom Präsidenten

Während des Fotografierens habe sie sich darauf konzentriert, dass ihre Kinder Preston und Belle zusammenstünden und vom Wasser wegblieben. Was hinter den Kindern passierte, entging Moore so zunächst - so wie auch der Fotografin Briana Inell, die das Shooting unter Blüten anbot. "Das war Präsident Obama, der gerade vorbeigelaufen ist", habe ihr Mann anschließend gesagt.