Kitas in Lörrach: SPD will Chancengerechtigkeit stärken

Ohne Gebühren

Verlässlichkeit heißt für die SPD-Fraktion, die Kita als Bildungseinrichtung zu stärken, die mit hoher Qualität und ohne Gebühren für jedes Kind einen guten Start in die Bildungsbiografie ermöglicht. Als Einstieg in die Gebührenfreiheit soll nach der Auffassung der Sozialdemokraten das letzte Kita-Jahr für die Familien kostenfrei sein und die Finanzierung des Elternbeitrags das Land übernehmen. Gerade das letzte Kindergartenjahr hat eine herausragende Bedeutung für einen gelingenden Start der Kinder in die Grundschule, heißt es in der Mitteilung. Ziel müsse es auch sein, Fachkräfte zu gewinnen und zu sichern für die Arbeit in den Kindergärten in Lörrach. Hier könnte man sich auch eine weitere Entlastung des Personals – etwa durch Einstellung von Hauswirtschafts- und Verwaltungskräften – vorstellen.