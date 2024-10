Brooks war in den 90er Jahren durch seine Mischung von Country-Music mit Pop- und Rockklängen bekanntgeworden. Zu seinen Erfolgsalben gehören "Ropin' The Wind" und "The Chase". Der vielfach preisgekrönte Musiker zählt zu den erfolgreichsten US-Künstlern. Der dreifache Vater ist seit 2005 in zweiter Ehe mit seiner Country-Musik-Kollegin Trisha Yearwood verheiratet.