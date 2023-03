Klassik@5-Konzert Einige Konzert-Raritäten erklingen

Die Lehrerin, die an der Musikschule Mittleres Wiesental in Steinen und Schopfheim unterrichtet, spielte das Solostück als Auflockerung zwischen englischsprachigen Liedern, wobei sie versuchte, den „Duft“ der Musik in nostalgisch-romantische Klänge zu übersetzen.

Leicht veränderte Form

Zusammen mit der lyrischen Sopranistin Susanne Wessel bildet sie das Duo Timbre, das eigentlich als Trio Timbre zwischen Kaffeestunde und „Tatort“ in der Meret-Oppenheim-Aula hätte auftreten sollen. Doch der Dritte im Bunde, Musikschulleiter Ingo Ganter, Trompeter und Alphornist, musste wegen Erkrankung kurzfristig absagen. Um das Konzert nicht ausfallen zu lassen, haben die beiden Musikerinnen das Programm in eine leicht veränderte Form gebracht.