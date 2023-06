Klassik auf Schloss Beuggen Elena Mosuc übernimmt Gilda-Part

Knapp 600 Karten sind schon verkauft für dieses Opernereignis. „Das macht uns glücklich und auch etwas stolz!“, freuen sich Alexander Schwabe und Franziska Tanner, die seit nunmehr zwei Jahren Eigentümer des Schlosses sind. Für die Freilichtinszenierung des Dramas um den buckligen Hofnarren, seine schöne Tochter Gilda und ihre tragische Liebe zum Herzog von Mantua hat der Schlossherr die „Opera Classica Europa“ gewonnen, deren Intendant Michael Vaccaro spezialisiert ist auf Open-Air-Oper an historischen Stätten, Schlössern und Burgen.

Illustres Ensemble

Vaccaro hat ein illustres Ensemble an Opernsängern zusammengesucht. Bei der weiblichen Hauptfigur der Gilda gab es eine Umbesetzung, da die ursprünglich vorgesehene Sopranistin Cristina Pasaroiu wegen eines Bühnenunfalls nicht auftreten kann. An ihrer Stelle übernimmt die namhafte Opernsängerin Elena Mosuc vom Opernhaus Zürich diese Partie. Mosuc begeisterte als Gilda bereits an der Wiener Staatsoper, in der Arena di Verona und an der Mailänder Scala. Perfekte Koloraturen und subtile Klanggestaltung sind ihre Spezialität. An ihrer Seite singt der im Verdi- und Belcanto-Bereich bekannte italienische Bariton Marco Chingari, dessen Gesangskarriere schon früh begann, die Titelrolle des Rigoletto.