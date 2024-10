„Klassik in Rheinfelden“: Wojciech Waleczek gastiert im Haus Salmegg

Der 1980 in Polen geborene Künstler hat im Jahr 2003 seine Ausbildung an der Musikakademie in Kattowitz mit Auszeichnung abgeschlossen und diese bei weiteren Studien an der Academy of Music in Kanada vertieft. 2014 folgten der Doktortitel an der Musikakademie in Bydgoszcz (Bromberg), und 2022 verlieh ihm der polnische Staatspräsident den Titel eines Professors für Musikkunst.

Waleczek hat als Solist schon mit verschiedenen Philharmonie- und Kammerorchestern gearbeitet und wurde unter anderem mit der Ehrenauszeichnung „Verdienter der polnischen Kultur“ sowie dem silbernen und bronzenen Verdienstkreuz des Präsidenten der Republik Polen ausgezeichnet. Im Konzert werden Werke der größten Komponisten aller Zeiten vom Barock bis ins 20. Jahrhundert wie zum Beispiel von Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach, Franz Liszt, Antonín Dvořák oder Claude Debussy zu hören sein.