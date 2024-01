Klassik in Steinen: Auf hohem Niveau

Die Stühle in der Aula waren alle besetzt, als Ingeborg Pallaske die Zuhörer willkommen hieß und die Konzertreihe und die drei Musiker des Trios vorstellte: Susanne Hagen am Klavier, die aus Brasilien stammende Monica Forster Corrêa am Violoncello und Peter Geißler an der Klarinette.

Viel Spielfreude

Schon im ersten Stück von Michael Glinka „Trio Pathétique“ zeichnete sich das Trio durch eine harmonische Kommunikation untereinander und viel Spielfreude aus. Die Läufe gelangen am Klavier nicht nur im Scherzo mit Bravour, auch in den Allegri harmonisierten die abwechselnden Tempi an allen drei Instrumenten gekonnt.