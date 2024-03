Das war erfrischend und hält bis heute an. Ein verjazzter Bach hat immer noch eine große Fangemeinde, wie man am Sonntag beim letzten Konzert der Saison von „Klassik @ 5“ in der voll besetzten Aula des Meret-Oppenheim-Schulzentrums sah. Die Musikschule hatte dieses „Schmankerl“ möglich gemacht in der gleichen Besetzung wie Loussiers legendäres Jazztrio, mit Elena Pavlenko am Piano, Philippe Dreger am Kontrabass und Peter Müller am Schlagzeug, der auch sehr kundig durchs Programm führte.

Wundersame Vermischung

Sie spielten die bekanntesten Stücke von Bach/Loussier, und einmal mehr konnte diese wundersame Vermischung von Rhythmus, Harmonie, swingendem Puls und Fugenkunst restlos überzeugen. Dieses Nachfolge-Play Bach-Trio kann hörbar inspiriert die Barockmusik mit dem Jazz zu einem wohltemperierten Swing verquirlen.