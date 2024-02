Klassische Musik: Komponist Glanert: Oper ist wie komplizierte Architektur

Für seine Werke beobachtet er Menschen

Inspiration für seine Arbeiten holt sich Glanert nach eigenem Bekunden oft aus der Literatur, aber auch aus Alltagssituationen. "Ein großes Hobby von mir ist, Menschen zu beobachten. Zu beobachten, wie sie reagieren und sich verhalten, welche Gestik sie verwenden und welche Rhetorik sie benutzen. Alle meine Gesangsstimmen kommen von der Rhetorik her, ob das nun Vorwurf, Hass, Zynismus, Sarkasmus, Witz oder Ironie betrifft. Die Beobachtung von Menschen gibt mir viele Töne, auch wenn für Außenstehende kein Zusammenhang feststellbar ist. Mich interessiert, was zwischen Menschen abgeht."

Oper könne er sich nie vorstellen, ohne an ein großes Publikum zu denken: "Deshalb bin ich kein Mensch, der gut in einem Nachtstudio aufgehoben wäre."

Mehrere neue Projekte

Glanert zufolge hat die Corona-Pandemie zur zeitlichen Verschiebung vieler Projekte geführt. "Jetzt stehen lauter Uraufführungen an." Im Januar sei in Luxemburg und in Köln ein neues Cellokonzert mit Solist Johannes Moser herausgekommen. Im Sommer folge ein neues Orchesterstück, das Sir Donald Runnicles in Auftrag gab. "Für Midori habe ich ein Violinkonzert geschrieben, das sie jetzt oft spielt."

Als problematisch empfinde er die oft jahrelange Vorplanung von Opernhäusern. Mit einem Planungsvorlauf von sieben Jahren wäre ein neuer Mozart gar nicht mehr möglich: "Er würde sterben, bevor er überhaupt rezipiert wäre."