Klaus Müller Deutschlands oberster Netzmanager mit "Gas-Schlagseite"

"Diese Institution ist im Herzen der Themen unserer Zeit", sagt er noch in einem Video am ersten Tag seiner Amtszeit. Damals meinte er vor allem die Energiewende und die Digitalisierung. Dass er ein halbes Jahr später vorsorglich zwei betriebsbereite Lagezentren für den Gas- und Stromnotfall eingerichtet haben würde, kann er da noch nicht wissen.

Ukraine-Krieg bestimmt den Arbeitsalltag

Die Auswirkungen des Krieges auf die Gasmärkte und das Liefer- und Speicherverhalten des russischen Lieferanten Gazprom machen seitdem einen Großteil seiner Arbeit aus. "Die Bundesnetzagentur ist breit aufgestellt, das ist sehr, sehr reizvoll. Aber ich habe definitiv eine Gas-Schlagseite", sagt er. Auch zeitlich: Urlaub hat er seit März nicht gemacht. Momentan sei es auch "nicht wirklich" verantwortbar. Ob es im Herbst möglich ist? "Ich weiß es nicht."

Er könne gut schlafen, sagt Müller. Auch in seinen vorigen Jobs habe er ein paar Aufgaben gehabt, die nicht stressfrei gewesen seien. "Ich hatte mal große Naturschutz- und Vogelschutzgebiete auszuweisen. Ich habe mal eine größere Sammelklage gegen Volkswagen organisiert." Das sei auch "nicht ganz ohne" gewesen. "Die aktuelle Situation ist speziell und besonders, keine Frage. Aber ich habe ein super Team. Ich mache das alles ja nicht alleine."

Und Heide Simonis? "Ich habe sehr, sehr viel von ihr gelernt." Er habe es immer faszinierend gefunden, wie sie Politik gemacht und erklärt habe. "Sie war immer eine, die gesagt hat: Ihr müsst das erklären, was Ihr tut. Wenn Ihr den Menschen nicht erklärt, was Ihr tut, wenn Ihr nicht transparent in Eurem Handeln seid, dann verliert Ihr sie." Und schnell ist Müller bei sich selbst: "Ich finde, eine freie Gesellschaft hat das Recht und auch die Verantwortung zu wissen, wie es ihr geht." Dies gelte etwa für die Veröffentlichung der Gasspeicherfüllstände, "um dann zu verstehen, warum bestimmte Dinge geändert werden müssen, warum es bestimmte Einschränkungen geben muss, warum Gas auch so viel kostet".

Über seine familiären Verhältnisse will Müller nichts in den Medien lesen. Ein bisschen Privates verrät er beim Gespräch in seinem Bonner Büro aber doch: etwa, dass er gerne Gleitschirm fliegt und Tauchen geht. "Letztes Jahr habe ich einen Thermik-Technik-Kurs gemacht. Wenn Sie eine richtige Quelle finden, ist das ein sehr, sehr schönes Gefühl." Und dann fällt ihm noch etwas Wichtiges ein: "Ich backe und koche gerne. Und tatsächlich backe ich ziemlich gut."