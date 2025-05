Klausurtagung zur Finanzkrise: Stadt Lörrach muss dringend ihren Haushalt konsolidieren

Die Klausurtagung

In einer zweitägigen Klausur hat der Gemeinderat am Wochenende gemeinsam mit der Verwaltung zentrale Herausforderungen, Handlungsfelder und erste Lösungsansätze identifiziert. Unterstützt wird der Prozess von der kommunalen Beratungsgesellschaft „Imaka“, die die Stadt mit ihrer externen Perspektive und methodischen Kompetenz begleitet, heißt es in einer Medienmitteilung vom Montagnachmittag über die Klausur.

Der Oberbürgermeister

„In Deutschland können 87 Prozent aller Kommunen keinen ausgeglichenen Haushalt vorweisen. Wir erwarten von der neuen Bundesregierung diese strukturelle Schieflage anzugehen und die Kommunen wirksam von Bürokratie zu entlasten und Standards auf den Prüfstand zu stellen,“ betont Oberbürgermeister Jörg Lutz. „Die strukturellen Maßnahmen sind nicht nur bei den Kommunen zu verorten. Dennoch bewegen wir uns als Stadt Lörrach notwendigerweise auf dem Konsolidierungsweg des städtischen Haushalts.“